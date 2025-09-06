Betanzos generó 24 millones durante las fiestas de verano

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, ha afirmado que la afluencia de visitantes a las celebraciones y eventos del verano han generado un impacto en la economía local de 24 millones de euros.

La regidora ha hecho un balance muy positivo del verano destacando que ha sido «de los mejores de los últimos años». El Ayuntamiento cifra los asistentes de la Feria Medieval en unas 150.000 personas que se suman a las 50.000 que estuvieron en la localidad durante el día del Globo y otras fiestas como Os Caneiros y la Semana del Cine. La suma de ambas cifras se traduce a que, de media, cada asistente dejaría unos 120 euros en su visita.

Desde el Concello destacan la «importancia vital» para el empleo, el comercio, hostelería, transporte y otros sectores. «Es riqueza que se queda en nuestra ciudad y que ayuda a que nuestro tejido económico sea más fuerte», destacó Barral.

Por ello, el Ejecutivo local continuará en su apuesta por la cultura y eventos. «Somos conscientes de que cada euros que se moviliza genera oportunidades y que cada visitante que nos descubre se convierte en un embajador de nuestra ciudad», dijo la regidora, que agradeció la implicación de las asociaciones y distintos sectores y se comprometió a «seguir creciendo de manera sostenible».