Cristina Pato presenta su novela en Betanzos

La escritora estrena Fóra de Foco, una obra de ficción a medio camino entre Nueva York, Galicia y Madrid que reflexiona sobre la vida moderna y las elecciones personales. La presentación será en la Librería Biblos el miércoles 10 de septiembre a las 19.30 horas.

