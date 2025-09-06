Cristina Pato presenta su novela en Betanzos
La escritora estrena Fóra de Foco, una obra de ficción a medio camino entre Nueva York, Galicia y Madrid que reflexiona sobre la vida moderna y las elecciones personales. La presentación será en la Librería Biblos el miércoles 10 de septiembre a las 19.30 horas.
