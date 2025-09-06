Culleredo cierra septiembre con un festival gratuito

Este 26 de septiembre se estrena en Culleredo el festival de DJs O Burgo Fest. De entrada gratuita, el evento reúne a pinchadiscos en el paseo marítimo donde estará la Disco Móvil Impacto.

El cartel cuenta con «alguno de los DJ’s más conocidos del territorio», según afirma la organización en sus redes sociales, que señala vienen «con muchas ganas» de hacer pasar a los asistentes «una noche increíble». La apertura de las puertas será a las 20.00 horas el 26 de septiembre. Durante toda la noche los interesados podrán vibrar al ritmo de las mezclas de M. Magán, Toni Seijas, D. Bermúdez, DJ Sonic, Nyan Boe y Kike Varela.