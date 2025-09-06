Curso para preparar abono orgánico en Arteixo

Los aficionados a la jardinería o los que quieran mejorar en su huerto pueden inscribirse ya en el curso de preparación de abono orgánico fermentado, que en Japón se conoce como Bocashi. La clase, impartida por Javier Cotelo, tendrá lugar el 12 de septiembre en el parque municipal de Monticaño de 16.00 a 20.00 horas. Los interesados tendrán que llevar guantes a la actividad. Los empadronados en Arteixo o clientes de Sumarte tendrán que abonar 15 euros, mientras que el resto deberá pagar 25 euros.