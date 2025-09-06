Curso para preparar abono orgánico en Arteixo
Los aficionados a la jardinería o los que quieran mejorar en su huerto pueden inscribirse ya en el curso de preparación de abono orgánico fermentado, que en Japón se conoce como Bocashi. La clase, impartida por Javier Cotelo, tendrá lugar el 12 de septiembre en el parque municipal de Monticaño de 16.00 a 20.00 horas. Los interesados tendrán que llevar guantes a la actividad. Los empadronados en Arteixo o clientes de Sumarte tendrán que abonar 15 euros, mientras que el resto deberá pagar 25 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral
- Los residuos de los fuegos artificiales de Santa Cruz de Oleiros naufragan en las playas
- Crece la tensión en Carral: la exconcejala Susana Guimarey se querella contra Alternativa
- Científicos de la UDC usan IA para prever inundaciones con Sada como ejemplo
- O pobo que custodia «a arte» da empanada
- La toniña, la «discreta» especie del año
- Calma en Carral en el último pleno antes de la moción de censura
- Largas colas para conseguir la empanada de Carral