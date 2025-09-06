Incertidumbre en el inicio de curso del conservatorio de Culleredo

El inicio de curso significa para muchos padres la vuelta a decidido cómo compaginar las diferentes actividades y horarios de los más pequeños. Pero en Culleredo, los que tienen hijos que acuden a clases al conservatorio municipal no lo pueden hacer. El Anpa del conservatorio O Burgo denuncia que los alumnos de música todavía desconoce los listados definitivos de admitidos, los horarios de las clases grupales o tan siquiera el inicio del curso.

La junta directiva del Anpa señala que «están muy disgustados» por la falta de información por parte del Concello. Aunque confiesan que llevan años con diferentes problemáticas, este inicio de curso está tensando todavía más su relación con la directiva del conservatorio. «Hay que tener en cuenta que los estudios oficiales de música tienen una carga lectiva muy importante entre las clases grupales y las individuales, los alumnos también las compatibilizan con escuelas de idiomas o academias de deporte y los padres se tienen que organizar», explica el Anpa.

La entidad remarca que, mientras otros conservatorios de la zona ya tienen programado con claridad el inicio de las clases el día 9 de septiembre, ellos todavía están esperando saber si las de Culleredo comenzarán el día 15.

El Ayuntamiento de Culleredo informó este viernes que «está plenamente garantizado» el comienzo de curso para esta fecha. Desde el consistorio excusan el retraso en que se trata de un centro de titularidad municipal por lo que «la tramitación en periodos de vacaciones y de permisos puede ocasionar ciertos atrasos administrativos, que en ningún caso afecta a la normalidad del desarrollo de las clases», explica. Sin embargo, la junta directiva del Anpa de O Burgo insiste en que la fecha límite para presentar la matrícula era en junio y que la administración podría haber al menos publicado las listas definitivas en julio, antes de las vacaciones de agosto. «Algún año sí se ha retraso el inicio de la actividad lectiva, pero ya sabíamos que los niños matriculados estaban admitido», replica la entidad.

«Lo que hace falta tener es una seriedad y una planificación, porque hay una responsabilidad de cara a las familias», critican desde el Anpa, que demanda «más trabajo, planificación y un sistema que cumpla» para ayudar a los alumnos, «que están haciendo un sobre esfuerzo enorme para conseguir una formación musical profesional».

El Concello de Culleredo señala que realizan un «esfuerzo muy importante» para mantener el conservatorio de O Burgo, que es «una apuesta clara por la educación artística pública y de calidad, a pesar de no ser una competencia propia municipal» que da servicio a los alumnos no solo del municipio, sino del resto de la comarca. «El Concello entiende y respeta las preocupaciones de las familias pero considera necesario reconocer la singularidad del conservatorio», concluye el consistorio.