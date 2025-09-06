Os Patexeiros organizan una regata para recoger basura

La Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros organizan una «ecoregata» para recoger basura en Sada. La actividad se celebrará hoy y partirá de la zona del puerto de Sada. Durante cuatro horas, de 10.00 a 14.00 horas, los participantes recogerán desperdicios en el mar, playas y en el entorno del muelle y optarán a distintos premios.

La actividad, que cuenta con la colaboración del Concello de Sada, está abierta a todas las personas mayores de 16 años que sepan nadar. Para participar, los interesados debían inscribirse previamente. Las plazas son limitadas. La organización entregará premios para el equipo que más basura recoja. Los participantes, que deben sacar fotos de los objetos, optarán también a premios al residuo más peculiar, el más contaminante o la mejor fotografía.