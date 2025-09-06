El PSOE de Culleredo pide al PP «reorientar su postura» sobre la cesión de la Cros

El Gobierno local de Culleredo no llevará a pleno el convenio para la cesión de las naves de la Cros al Cetim tras el voto negativo en la comisión informativa del PP, BNG y Alternativa dos Veciños.

El Ejecutivo señala que este punto se podría incluir como asunto urgente si « el PP reorienta su posición con la voluntad de propiciar una oportunidad histórica». Los socialistas insisten que en la elaboración del acuerdo se han tenido en cuenta varias de las consideraciones de los populares pero que estos mantuvieron «una postura inmovilista y poco oportuna». Entre las contrapartidas aceptadas están el cambio de la duración de la cesión, que pasa de los 50 años inicialmente planteados, a 30 años con posibilidad de 20 de prórroga, así como destinar la nave A a usos públicos.

Sin embargo, el PP señala que el Ejecutivo no ha aceptado la entrada del Concello en el patronato del Cetim, ni tampoco el canon anual para destinar a las asociaciones locales. Su portavoz, Izaskun García, afirma que su formación ha mantenido una «postura razonable en todo momento». «Una cosa es apoyar un proyecto y otra muy distinta aceptar una cesión desequilibrada e injusta, a costa del patrimonio municipal», critica el PP.