Las quejas por las aceras en al AC-400 llegan a Pleno
Culleredo votará una moción para instar a la Xunta a realizar una «obra prioritaria»
Culleredo votará en el próximo pleno una moción de apoyo a las reivindicaciones vecinales para mejorar la seguridad vial en el entorno de la carretera AC-400. Los residentes de la zona de Celas han recogido más de 400 firmas para reclamar la construcción de sendas peatonales después de que la Xunta prometiese ejecutar los trabajos en 2026. Este sábado realizarán una caminata de protesta que arrancará a las 11.00 horas de A Pedra da Vella, en Vinseira Pequena, y realizará un recorrido de un kilómetro hasta la Torre de Celas.
Los socialistas buscan que el resto de grupos se sumen al acuerdo para convertirla en una declaración institucional.
El PSOE reclama a la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) que lleve a cabo una «obra considerada prioritaria» para «garantizar la seguridad viaria y peatonal». A pesar de las protestas de los vecinos, el Gobierno autonómico no ha ofrecido plazos concretos para la ejecución de los trabajos. En la moción, los socialistas instan a la Xunta a que elabore y apruebe de inmediato el proyecto técnico, fije un calendario claro de licitación y ejecución, con reflejo en los presupuestos de 2026, y que garantice que las aceras sean continuas y den servicio a todos los núcleos afectados, entre ellos Sueiro, Sésamo y Celas.
