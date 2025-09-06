Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talleres de apoyo a cuidadoras de dependientes en A Laracha

RAC

A Laracha

El Concello de A Laracha y la Fundación Mujeres, en colaboración con la Diputación, pone en marcha nuevos talleres de apoyo integral a cuidadoras de personas dependientes residentes en zonas rurales.

Los talleres se impartirán en ocho sesiones, todos los martes desde el 23 de septiembre hasta el 11 de noviembre. La inscripción es gratuita y debe formalizarse en Servizos Sociais.

