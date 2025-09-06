La Xunta da una ayuda de 30.000 euros para sacar a la luz el castro de Centroña

La Consellería do Mar ha concedido a los ayuntamientos de Miño y Pontedeume una ayuda de 30.279 euros para sacar a la luz y promocionar el castro de Centroña, un yacimiento a caballo de los dos municipios conocido especialmente por el torques de oro localizado en 1912 que se conserva actualmente en el Museo Provincial de Lugo. La Consellería do Mar ha concedido la subvención al amparo de la convocatoria de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo tramitadas por el GALP Golfo Ártabro Norte.

Los ayuntamientos de Miño y Pontedeume firmaron un convenio para poder participar en esta convocatoria y recabar fondos para recuperar y dar a conocer «un enclave único del Golfo Ártabro» a través de un «enfoque histórico-arqueológico».

El objetivo, realizar una intervención arqueológica para sacar a la luz este castro, que los dos concellos pretenden dinamizar como un «recurso cultural, educativo y turístico». El proyecto incluye acciones como la formación de guías locales, la creación de una web, el diseño de visitas guiadas y la elaboración de materiales de difusión.

Otras ayudas

Las cofradías de Miño, Pontedeume, Ares, Mugardos, Barallobre y Ferrol resultaron beneficiarios de ayudas con proyectos dirigidos ala mejora de la comercialización, la difusión de las artes de pesca o la puesta en valor del trabajo marinero, informa el GALP Golfo Ártabro Norte, que anima a otras entidades, cofradías o colectivos a promover «proyectos conjuntos e innovadores que generen sinergias, innovación y beneficios compartidos para el litoral».

En esta convocatoria, la Consellería do Mar aprobó 25 proyectos, con una inversión total en subvenciones de 852.899 euros.