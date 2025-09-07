Abegondo ofrece un taller de competencias digitales el día 26

El Concello de Abegondo celebrará el viernes 26 de este mes un taller de competencias digitales "con la vista puesta en la generación de empleo", asegura. En la formación, las personas participantes aprenderán a elaborar un buen currículum y a encontrar oportunidades laborales online. Asimismo, se les darán consejos para afrontar entrevistas virtuales y podrán descubrir nuevas profesiones y conocimientos útiles para buscar empleo.

El taller será de 9.30 a 11.30 en el Aula Cemit de Abegondo. Las personas interesadas podrán inscribirse en este espacio y solicitar más información en cemit.abegondo@xunta.gal o en el teléfono 981 647 909.