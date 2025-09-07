Aparecen vandalizados bancos y luminarias en Caión
En Caión este sábado aparecieron vandalizados 14 balizas de iluminación y varios de los bandos de madera en el tramo principal del paseo marítimo, cerca del aparcamiento principal de la playa de As Salseiras. El Concello de A Laracha ha pedido la colaboración ciudadana para encontrar a los responsables de estos actos, que «suponen un gasto para las arcas municipales y afecta a los servicios públicos», señalan desde el consistorio.
