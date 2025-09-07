Betanzos celebra un mercado de oportunidades el 4 y 5 de octubre
Betanzos
Los próximo días 4 y 5 octubre , en Betanzos, se celebrará un mercado de oportunidades en la plaza García Hermanos. Los puestos de segunda mano estarán abierto de 11.00 a 21.00 horas el sábado y de 11.00 a 20.00 horas el domingo.
El Ayuntamiento será el encargo de organizar el mercado, enmarcado dentro del programa de promoción y apoyo al comercio local. Habrá grandes descuentos, una zona de ocio para los más pequeños y música en directo.
Los comerciantes interesados en participar podrán inscribirse a partir del 9 de septiembre y hasta el día 15 en la sede electrónica del Concello.
