El BNG llevará a la Comisión da Competencia el contrato de limpieza de edificios
El BNG de Culleredo asegura que dará traslado a la Comisión Galega da Competencia del proceso de contratación del servicio de limpieza de edificios y advertirá «de una posible nulidad de pleno derecho de la composición de la mesa de contratación» para «evitar prácticas colusorias con los principios de libre concurrencia y transparencia». Señala que «el contrato, con un valor estimado de 4,65 millones de euros, fue troceado en tres lotes, de los que dos fueron adjudicados a la única empresa que se presentó», que también optó a otro lote, «pero no resultó entre las mejor valoradas».
Los nacionalistas afirman que han exigido al Gobierno local «medidas preventivas que eviten recaer en prácticas que el Consello de Contas denomina como ‘riesgos en el ámbito de la contratación pública’». Llevarán el contrato al a Comisión para que evalúe «la existencia de prácticas que atenten contra los principios da libre concurrencia».
