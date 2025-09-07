Cambre estudia poner cámaras en locales vecinales tras un robo en el de Cela

El Concello de Cambre estudiará poner cámaras de videovigilancia en los locales vecinales que lo soliciten, después de que, hace dos semanas, se registrara un robo en el de Cela, informó el Ayuntamiento este sábado en nota de prensa. En concreto, forzaron la puerta de entrada y el cierre de armarios y se llevaron material de la asociación de vecinos, dinero y bebidas, describe.

El Gobierno local asegura que reparó los cierres de los armarios y, además, ejecutó una rampa de acceso para las personas con problemas de movilidad. También realizó una limpieza de zonas verdes y del cruceiro y trabajos de acondicionamiento de la fuente, apunta.

El Ejecutivo municipal se reunió en las últimas semanas con asociaciones de vecinos de Cela, Bribes, San Lourenzo, Pravio y Sigrás para escuchar sus necesidades. Continuará reuniones en las próximas semanas.