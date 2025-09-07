Charangas, conciertos y verbenas en las fiestas de Carral

Las fiestas del Socorro continúan en Carral. Hoy, la jornada comenzará con el grupo de gaiteiros Os Viqueiras y pasacalles con la Charanga Celta. Luego habrá sesión vermú con Kalima 3.0, concierto de Mekanica Rolling Band (19.00) y a partir de las 21.30 tocarán Grupo Bomba, Taao y 9Louro. El lunes habrá sesión vermú y verbena con Grupo Fussión y a las 00.30, la quema del panteón.