Culleredo abre mañana el plazo para anotarse en las actividades
El Concello de Culleredo abre mañana el plazo de preinscripción para el programa de actividades culturales y deportivas, que un año más ofrece programación para diversas edades y en todas las parroquias del municipio. En total, oferta más de 1.600 plazas.
El plazo para preinscribirse será hasta el día 17 y el 22 se realizará el sorteo de plazas. Las listas con la adjudicación se publicarán el día 23 y las matrículas podrán formalizarse del 24 al 30 de este mes. Tras este periodo, se ofertarán las plazas que queden vacantes el día 3 de octubre y se abrirá un nuevo plazo de matrícula el día 6 de octubre.
El proceso podrá realizarse de forma telemática a través de la nueva sede electrónica municipal. También se mantendrá la opción presencial en el edificio de Servizos Múltiples de O Burgo.
La oferta incluye actividades culturales como baile, pintura, artesanía, inglés, informática, fotografía con el móvil, diseño de videojuegos o Cullerchef y actividades deportivas como pilates, yoga, marcha nórdica, patinaje, gimnasia rítmica, ritmo zum, psicomotricidad y entrenamiento funcional.
Los interesados pueden recibir más información en el edificio de Servizos Múltiples, en el 981 66 55 97 o en escolasmunicipais@culleredo.es.
- Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral
- Los residuos de los fuegos artificiales de Santa Cruz de Oleiros naufragan en las playas
- Crece la tensión en Carral: la exconcejala Susana Guimarey se querella contra Alternativa
- Calma en Carral en el último pleno antes de la moción de censura
- La ruta de los ‘selfies’ en Caión
- Dispositivo especial a partir del domingo en A Ribeira de Betanzos por mareas vivas
- Largas colas para conseguir la empanada de Carral
- Herida en Bergondo al chocar su coche contra un poste en Lubre