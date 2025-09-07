Culleredo abre mañana el plazo para anotarse en las actividades

El Concello de Culleredo abre mañana el plazo de preinscripción para el programa de actividades culturales y deportivas, que un año más ofrece programación para diversas edades y en todas las parroquias del municipio. En total, oferta más de 1.600 plazas.

El plazo para preinscribirse será hasta el día 17 y el 22 se realizará el sorteo de plazas. Las listas con la adjudicación se publicarán el día 23 y las matrículas podrán formalizarse del 24 al 30 de este mes. Tras este periodo, se ofertarán las plazas que queden vacantes el día 3 de octubre y se abrirá un nuevo plazo de matrícula el día 6 de octubre.

El proceso podrá realizarse de forma telemática a través de la nueva sede electrónica municipal. También se mantendrá la opción presencial en el edificio de Servizos Múltiples de O Burgo.

La oferta incluye actividades culturales como baile, pintura, artesanía, inglés, informática, fotografía con el móvil, diseño de videojuegos o Cullerchef y actividades deportivas como pilates, yoga, marcha nórdica, patinaje, gimnasia rítmica, ritmo zum, psicomotricidad y entrenamiento funcional.

Los interesados pueden recibir más información en el edificio de Servizos Múltiples, en el 981 66 55 97 o en escolasmunicipais@culleredo.es.