Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Culleredo abre mañana el plazo para anotarse en las actividades

RAC

Culleredo

El Concello de Culleredo abre mañana el plazo de preinscripción para el programa de actividades culturales y deportivas, que un año más ofrece programación para diversas edades y en todas las parroquias del municipio. En total, oferta más de 1.600 plazas.

El plazo para preinscribirse será hasta el día 17 y el 22 se realizará el sorteo de plazas. Las listas con la adjudicación se publicarán el día 23 y las matrículas podrán formalizarse del 24 al 30 de este mes. Tras este periodo, se ofertarán las plazas que queden vacantes el día 3 de octubre y se abrirá un nuevo plazo de matrícula el día 6 de octubre.

El proceso podrá realizarse de forma telemática a través de la nueva sede electrónica municipal. También se mantendrá la opción presencial en el edificio de Servizos Múltiples de O Burgo.

La oferta incluye actividades culturales como baile, pintura, artesanía, inglés, informática, fotografía con el móvil, diseño de videojuegos o Cullerchef y actividades deportivas como pilates, yoga, marcha nórdica, patinaje, gimnasia rítmica, ritmo zum, psicomotricidad y entrenamiento funcional.

Los interesados pueden recibir más información en el edificio de Servizos Múltiples, en el 981 66 55 97 o en escolasmunicipais@culleredo.es.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents