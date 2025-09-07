Los residentes de O Pedrido reclaman mejoras en limpieza

Los vecinos de la parroquia de O Pedrido, en Bergondo, llevan años reclamando más atención por parte del Ayuntamiento para limpiar las calles, fincas y alredores de las carreteras. «Cada vez va peor. Hace cuatro años hubo un incendio, justo al acabar la pandemia, este verano hubo un incendio tremendo aquí en el Pedrido y todo por el mal estado de las fincas.», denuncia Natalia Miguel, secretaria de la asociación de vecinos de O Pedrido.

Tras los incendios forestales de las últimas semanas en la provincia de Ourense, la preocupación por el estado de las franjas secundarias y las fincas ha ido a más. Los vecinos explican que tuvieron que ir varias veces hasta el consistorio municipal para reclamar que les limpiaran los caminos y que «hasta el 4 de agosto no llegaron». Algo que, dice Miguel, no pasa con el resto de administraciones en le área, ya que tanto la Xunta como la Diputación realizaron trabajos en la parroquia a finales de julio.

La asociación de vecinos de la que Miguel es secretaria se constituyó hace apenas un año pero señalan que, ni siquiera de forma colectiva consiguen que el Ayuntamiento les haga caso. «Ya tenemos casi unos 60 socios», explica Miguel. Entre los problemas a los que quieren ponerle solución no está solo el problema de limpieza, sino otros como la falta de recogida de basura, que se agudiza todavía más durante el verano por la llegada de visitantes.

«Tenemos los contenedores siempre llenos y vienen en pleno verano solamente cuatro días a la semana», critica Miguel, que también ha empezado a limpiar los residuos esparcidos por la parroquia junto con varios niños de la zona. «Estamos haciendo recogidas de basura todos los miércoles por los caminos, cosa que debería hacer el Ayuntamiento», dice la secretaria. Reclaman más medios para la recogida de residuos ya que, al ser una zona protegida dentro de la reserva de la Biosfera das Mariñas Coruñesas, Miguel dice que el Ayuntamiento no permite que lo hagan los propios residentes.

Desde la asociación de vecinos también reclaman que el consistorio aumente la vigilancia en el tráfico de la zona, que llega a traído por el arenal de O Pedrido. «En la única vía que nos pusieron peatonal dejaron aparcar a los coches. Tuvimos que llamar a la Policía Local para que avisara a los usuarios a través de la megafonía de los socorristas», afirma Miguel.

Todo esto, señala la secretaria, es muestra d una parroquia para la que el Ayuntamiento no considera una prioridad. «Antiguamente teníamos un campo de fútbol, nos lo han quitado. Tampoco han puesto nada para los niños. Teníamos un barco donde jugaban pero tuvimos que solicitar que lo quitaran porque las maderas estaban todas rotas y los niños se hacían daño», explica la secretaria que señala que muchos de los proyecto prometidos «quedan en el aire».