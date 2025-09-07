Los socialistas de Arteixo alertan de problemas de inseguridad en Meicende
Los problemas de inseguridad en Meicende vuelven al Pleno. Los socialistas de Arteixo alertaron durante la sesión plenaria sobre las preocupaciones los vecinos de Meicende por el futuro del solar de la calle Touriñana derrumbado en las últimas semanas y conocido por ser un punto de trapicheo del clan de la Mora y foco de varios problemas de inseguridad.
El portavoz socialista, Martín Seco, destacó la importancia de saber cuál será el futuro de esos terrenos. «Tras el importante gasto público realizado en desalojos, realojos, tapiados y demolición , es imprescindible que el Concello aclare qué destino se le va a dar», dijo.
El PSOE local también criticó la aparición de un nuevo punto de tráfico de drogas en As Eirasm cerca del bar Deza. Los socialistas explican que los vecinos ya han alertado sobre la presencia de jeringuillas en la zona. «No podemos permitir que, después del esfuerzo de la ciudadanía y del gasto público realizado Meicende siga sufriendo la lacra de la droga en sus calles sin una actuación firme y responsable del gobierno local».
- Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral
- Los residuos de los fuegos artificiales de Santa Cruz de Oleiros naufragan en las playas
- Crece la tensión en Carral: la exconcejala Susana Guimarey se querella contra Alternativa
- Calma en Carral en el último pleno antes de la moción de censura
- La ruta de los ‘selfies’ en Caión
- Dispositivo especial a partir del domingo en A Ribeira de Betanzos por mareas vivas
- Largas colas para conseguir la empanada de Carral
- Herida en Bergondo al chocar su coche contra un poste en Lubre