Vecinos urgen aceras en la AC-400: «No hay ni arcén en la mayoría de tramos»

«Tengo un bebé en casa que el próximo año empezará en la escuela infantil, que está a 200 metros, una distancia ridícula, pero no voy andando con el carrito del niño de ninguna manera. Como la carretera discurre entre las viviendas y no hay ni arcén en la mayor parte de los tramos, solo puedes caminar por el carril, por dentro de la línea blanca de la carretera», describe Xiana Vázquez la situación de riesgo que viven en numerosas acciones cotidianas los vecinos que viven cerca de la carretera AC-400, en Sésamo, Sueiro y Celas, para la que urgen la construcción de aceras. Más de 70 personas, según los organizadores, participaron este sábado en una caminata reivindicativa para exigir a la Xunta que recorte plazos y ejecute sendas peatonales cuanto antes. Este lunes, además, realizarán una nueva protesta ante la escuela infantil con motivo del comienzo del curso escolar.

Los vecinos critican que la Xunta no ha contestado a los dos escritos que han enviado, uno de ellos, acompañado de 400 firmas, y solo ha anunciado que elaborará un proyecto en 2026. «Después del proyecto vienen trámites y un proceso largo que se puede dilatar mucho en el tiempo. ¿Cuáles van a ser los plazos? ¿Y cuál va a ser el alcance del proyecto? El tramo de la AC-400 que discurre por Culleredo son 4 ó 5 kilómetros, no es más», señala Vázquez y apunta que «si solo hacen aceras en los núcleos, mucha gente no podrá ir al supermercado, o al parque o a la farmacia andando». La falta de sendas peatonales supone que «todo se hace en coche porque la gente no se atreve a ir andando y las personas mayores no se atreven a salir. Lo que no sé es como no pasó una desgracia», comenta. La escuela infantil de Vinseira Pequena, ejemplifica, tiene como acceso unas escaleras que empiezan en la línea de la carretera.