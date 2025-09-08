Dispositivo por las mareas en A Ribeira
Señalizada la zona de aparcamiento e instalados sacos de arena en el Malecón
El Concello de Betanzos ha puesto en marcha un dispositivo especial en la zona del Malecón de A Ribeira en previsión de las mareas que se prevén estos días. El dispositivo, el programado para cada vez que hay previsión de un posible fenómeno adverso de estas características, consiste en un protocolo establecido por el Concello con los servicios municipales de Protección Civil y Policía Local con medidas de seguridad.
Se señalizó la zona para delimitar el aparcamiento de vehículos a lo largo del Malecón, se colocaron sacos de arena en los huecos donde se sitúan las escaleras de bajada al río y no existe muro para frenar, en la medida de lo posible, la llegada de agua a la carretera. Carreteras del Estado vigila los bombeos coincidiendo con las pleamares. Además, se avisará a las empresas.
