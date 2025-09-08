«Éxito» en la fiesta de mayores de Betanzos
El Concello de Betanzos celebra el «éxito» en la primera Xuntaza de Maiores, que se celebró este domingo. Los asistentes pudieron disfrutar de la comida y de las actuaciones de grupos de gaitas betanceiros y de fiesta amenizada por la música del grupo compás.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Crece la tensión en Carral: la exconcejala Susana Guimarey se querella contra Alternativa
- La ruta de los ‘selfies’ en Caión
- Calma en Carral en el último pleno antes de la moción de censura
- Dispositivo especial a partir del domingo en A Ribeira de Betanzos por mareas vivas
- Largas colas para conseguir la empanada de Carral
- El juzgado confirma las deficiencias en la obra de la avenida Sada y Contornos
- La infancia mueve ficha por el patrimonio de Sada
- Herida en Bergondo al chocar su coche contra un poste en Lubre