«Éxito» en la fiesta de mayores de Betanzos

El Concello de Betanzos celebra el «éxito» en la primera Xuntaza de Maiores, que se celebró este domingo. Los asistentes pudieron disfrutar de la comida y de las actuaciones de grupos de gaitas betanceiros y de fiesta amenizada por la música del grupo compás.

