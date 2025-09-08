Solo nueve pisos libres en la promoción con vistas al castillo de Santa Cruz

Oleiros continúa siendo el destino para la construcción de nueva vivienda en la comarca de A Coruña. Una de las últimas promociones que se conocen es la comercializada por la inmobiliaria Apremar en la calle María Soliña, a pocos metros del hotel Portocobo.

Recreación del exterior del edificio en la calle María Soliña. | LOC

Las primeras excavaciones para la construcción de 18 pisos en esta parcela ya han comenzado, pero de estos la mitad ya están vendidos, según detalla Apremar. Y es que la localización no podría ser mejor. El inmueble se sitúa detrás del parque de As Galeras, y al lado de la pista deportiva de Meixonfrío, con unas vistas directas al Castillo de Santa Cruz y la bahía. Los apartamentos tienen una superficie de unos 75 metros cuadrados y cuentan con dos habitaciones y dos baños, además de dos plazas de garaje y trastero.

Los pisos se entregarán también con cocinas equipadas, armarios empotrados y suelos radiantes, cuentan con grandes ventanales que dan luz a buena parte de los apartamentos y aislamientos acústicos con lana de roca entre las viviendas. Los residentes también podrán disfrutar del solarium y la piscina comunitaria ubicada en la cubierta del edificio, « desde donde se podrán contemplar sin duda las mejores vistas de la zona», según indica la empresa comercializadora. El precio de venta de estas viviendas empieza en los 375.000 euros.

La licencia para este inmueble fue concedida por el Concello de Oleiros a finales de 2023 y estaba previsto que las obras comenzaran en 2024, aunque finalmente lo han hecho este verano.

Entre los clientes que ya han pagado por su futura residencia hay un «perfil variopinto», indica la comercializadora, pero sobre todo son personas que «vienen buscando un sitio muy tranquilo». «Los servicios que ofrece Santa Cruz son también muy buenos, con facilidad de transportes, playas y parques», detalla la empresa Apremar.

La construcción de este inmueble está a punto de completar el mapa urbanísticos de Santa Cruz de Oleiros. En los últimos años la zona se ha convertido en una de las zonas más atractivas para las constructores, especialmente las que llegan de Madrid. De esta forma las calles Manuel Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y Meixón Frío se han ido llenando poco a poco de viviendas plurifamiliares. A estas se le unen también las promociones para familias individuales, que cuentan con un diseño moderno, y que se unen a las casa de la urbanización As Galeras.

Las playas oleirenses se convirtieron en el gran atractivo para las constructoras, que continúan levantando pisos en otras parroquias de la localidad como Santa Cristina. En los últimos destaca especialmente la urbanización de lujo O Paraíso, en el borde de la ría de O Burgo, pero en la plataforma de búsqueda inmobiliaria Idealista se puede comprobar como la recta de la avenida de Santa Cristina está completando su puzzle poco a poco, con el levantamiento de chalets de lujo con un precio de venta que supera el millón de euros. La tendencia de construcción tampoco se frena en las parroquias de Liáns o Perillo, donde también se están levantando promociones de viviendas de protección autonómica, además de vivienda libre.