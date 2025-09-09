Abegondo aprueba la inversión en Os Loureiros y obras del POS Adicional

La Corporación municipal de Abegondo aprobó en pleno extraordinario este lunes el gasto plurianual en equipamientos para el Pazo da Cultura de Os Loureiros y la propuesta de obras que se ejecutarán con el POS+Adicional 2/2025 de la Diputación. La sesión se convocó, explica el Gobierno local, por la ayuda concedida recientemente por la Consellería de Cultura para la dotación del mobiliario de Os Loureiros, que suma 200.000 euros está dividida en dos anualidades.

El punto aprobado, con la abstención del PSOE, «permitirá al Concello iniciar el expediente de contratación lo más rápido posible y ejecutar las labores correspondientes con el actual ejercicio», cuya aportación será de 65.047 euros que se emplearán en la biblioteca, explica el Gobierno local.

En la propuesta de obras que se ejecutarán con el POS+Adicional, el Concello dispondrá en total de 270.234 euros que se destinarán a nuevas actuaciones en materia de saneamiento y de seguridad vial. En concreto, se ratificó la propuesta de destinar 115.690 euros al proyecto de reparación de la carretera entre A Calva (Cerneda) y A Fraga (Vizoño) y 154.544 euros a la renovación de la estación de bombeo (EBAR) de San Marcos (Abegondo), la construcción de una nueva EBAR en O Asadiño (Abegondo) y a la pavimentación de varios caminos en la parroquia Mabegondo.

En el caso de San Marcos, «la actual EBAR está obsoleta y necesita una renovación» y «la capacidad del equipo es insuficiente para cubrir la demanda actual», afirma el Concello. En O Asadiño, los trabajos completarán la dotación de saneamiento que el Concello ejecutará en la zona. Este punto se aprobó por unanimidad.