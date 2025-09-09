Aval judicial a los sueldos y delegaciones del gobierno de la moción de censura de Sada

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña solo ha estimado una pequeña parte del recurso interpuesto por Sadamaioría contra los acuerdos adoptados en 2022 en materia de organización y retribuciones por el Gobierno salido de la moción de censura presentada por los ya exediles de Alternativa dos Veciños, PSOE y PP.

Sadamaioría recurrió en el juzgado estos acuerdos alegando que los impulsores de la maniobra que aupó a la Alcaldía a María Nogareda habían sido nombrados en cargos y delegaciones con retribuciones superiores a las que percibían hasta entonces, lo que vulneraba lo establecido en el Pacto Antitransfuguismo y en la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que «los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que le hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia».

La jueza rechaza el alegato al entender que no se observaron las «formalidades extrínsecas», dado que los firmantes de la moción no tenían la condición de ediles no adscritos en el momento del pleno al no haberse completado el expediente de expulsión definitiva de sus respectivos partidos.

La magistrada solo acepta el recurso en lo relativo a la compatibilidad concedida a la ya exconcejala de Facenda, Contratación e Seguridade Cidadá, María Pardo, para compaginar su puesto de funcionaria en el Ayuntamiento de Bergondo con una dedicación parcial al 90% y un sueldo de 25.200 euros brutos. La magistrada anula este acuerdo y ordena la devolución de las «retribuciones indebidamente percibidas» al entender que la cuantía supera el máximo fijado por ley.

Sadamaioría hizo pública este martes la sentencia, contra la que ya anuncia recurso. Considera que con esta resolución, el juzgado «vacía de contenido la ley antitransfuguismo»: «Hay que recordar que una vez registrada la moción de censura, solo existen diez días hábiles para convocar el pleno para su debate; ese plazo hace materialmente imposible que se complete el proceso de expulsión antes de la votación», argumenta Sadamaioría, que advierte de las consecuencias que podría tener que este fallo adquiera firmeza: «¿Cuál es el sentido de la Ley de Antitransfuguismo si se acepta que un concejal que incumple abierta y públicamente la voluntad de su partido pueda seguir votando en un pleno tan decisivo como si nada pasase? Esta interpretación deja sin protección real a la democracia y abre la puerta a que se consoliden gobiernos nacidos de la traición a la voluntad ciudadana expresada por las urnas», defiende.

Antecedentes

Los concejales de Alternativa dos Veciños, PP y PSOE presentaron por registro la moción de censura el 4 de noviembre de 2022. La maniobra para desbancar al alcalde, Benito Portela, para aupar al sillón a su hasta entonces socia, María Nogareda, fue desautorizada por la dirección de los tres partidos, que nada más trascender la noticia anunciaron la expulsión de sus concejales por una falta grave.

A pesar de ello, el paso de no adscritos de los ediles se demoró varios meses, al alegar los concejales diversas deficiencias en la tramitación de los expedientes. El paso a no adscritos de los ediles PP y Alternativa no se oficializó en pleno hasta el 24 de febrero de 2023. Los dos del concejales del PSOE, por su parte, se negaron a acatar la resolución firme comunicada el 23 de enero alegando carencias en la tramitación y afirman que, aún a día de hoy, no se ha resuelto de forma definitiva el expediente.

La demora en dar el paso a no adscritos hizo que el pleno del 24 de noviembre de 2022 en el que se acordaron áreas y dedicaciones, los concejales conservasen las actas de sus partidos, a pesar de que estos habían dejado claro que serían expulsados. La secretaria municipal emitió un informe que concluía que no procedía tomar conocimiento de su paso a no adscritos al entender que no se habían cumplido las formalidades extrínsecas establecidas en la ley, que obliga a resolver un procedimiento contradictorio.

La jueza avala las conclusiones de Secretaría y rechaza los argumentos de Sadamaioría, que defendió que la condición de tránsfuga se configura desde el momento en que el concejal se aparta de la disciplina del partido o expulsado, «con efectos inmediatos para su estatus político y económico».

Compatibilidad anulada

La jueza sí da la razón a Sadamaioría en lo relativo a la dedicación parcial concedida a la ya exconcejala de Facenda, Contratación e Seguridade Cidadá, María Pardo, que anula por incumplir la ley de incompatibilidad. Este asunto generó una importante controversia, al reconocerle el Gobierno local de Nogareda a la edil, funcionaria en el Ayuntamiento de Bergondo, la compatibilidad con una dedicación parcial del 90% con un sueldo de 25.200 euros.

El acuerdo prosperó con discrepancias entre Intervención y Secretaría y fue objeto de un recurso administrativo del BNG, que fue rechazado. La jueza considera que «no es de recibo» alguna argumentación de la secretaria y avala a Intervención, que advirtió de que la suma de las dos retribuciones brutas anuales (23,671 euros como funcionaria y 25.200 euros como edil) superaban los límites de la ley de incompatibilidades.

«Frente a un límite máximo de 9.468 euros anuales, el acuerdo del pleno establece una retribución anual de 25.200 euros, incluso superior a la que recibe de su puesto de funcionaria a tiempo completo», apunta la jueza, que aprecia más anomalías, como «el solapamiento de horarios»: «La jornada en el Ayuntamiento de Bergondo la finaliza a las 15.00 e inicia su jornada en Sada también a las 15.00 horas», advierte la magistrada, que ve «físicamente imposible» este extremo, además de entender que «un horario de 69 horas semanales» sería «realmente desbordante».

A consulta de este diario, María Pardo anuncia recurso y defiende que su salario fue legal aunque expresa su satisfacción por el resto de la sentencia «Lo del dinero es lo de menos, lo importante es que deja claro que no soy una tránsfuga», afirma la ya exedil, que sostiene que aún forma parte del PSOE dado que no le notificaron su expulsión definitiva.