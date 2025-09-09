Carrera solidaria por la esclerosis múltiple el día 14 en Betanzos
Betanzos
La plaza Irmáns García Naveira se llenará de corredores el próximo domingo 14 de septiembre en la cuarta edición de la carrera solidaria por la esclerosis múltiple. Se trata de una iniciativa impulsada por ACEM y el Concello de Betanzos con el patrocinio de Gadis, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Leche Celta.
El programa incluye varias modalidades para todos los públicos: una carrera de 5 kilómetros, una andaina de 2,5, una carrera adaptada de 700 metros y la tradicional competición infantil. Para quienes quieran apoyar sin correr, está disponible el dorsal cero. La inscripción se puede realizar hasta el 10 de septiembre en la web www.ccnorte.com o de manera presencial el día de la prueba.
