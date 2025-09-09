El club de atletismo de Sada recurre al mecenazgo para lograr una pista que dé servicio a toda la comarca

El club de atletismo de Sada ha puesto en marcha una campaña de mecenazgo con la que pretende recaudar los fondos necesarios para hacer realidad una antigua aspiración: la construcción de una pista para la práctica de atletismo federado, popular, montaña y adaptado. Tras el batacazo que supuso el fracaso del proyecto municipal para construir el módulo deportivo en las instalaciones del colegio Pedro Barrié de la Maza, el CAS retoma el proyecto a través de Terra Move, una nueva plataforma impulsada por la Xunta y la Fundación Amare Terra.

«No tiramos la toalla», apuntan desde la entidad, que cuenta con el apoyo de la Xunta y el Concello de Sada en esta campaña de mecenazgo para reunir los fondos necesarios para comprar un terreno donde construir esta «deseada» pista, como informa en un correo enviado a sus socios.

Esta iniciativa del CAS para dotar a la comarca de unas instalaciones que promuevan la práctica del atletismo ha sido de las primeras, sino la primera, en subirse a la flamante plataforma con la que la Xunta pretende promocionar el deporte base.

El club subraya que no se trata de una instalación para uso exclusivo de Sada, sino que el objetivo es subsanar el déficit de pistas de atletismo en el área metropolitana. De momento, el CAS no tiene localizado ningún terreno para instalar la pista y matiza que el terreno no tiene por qué pertenecer a Sada, dado que se plantea como una infraestructura comarcal.

El objetivo que se marca el CAS es reunir 150.000 euros. La campaña se acaba de poner en marcha y el club ya ha recibido cerca de mil euros en donaciones. Las personas interesadas pueden realizar su aportación a través de www.amareterra.org.

El apoyo oficial a esta plataforma de mecenazgo no solo ofrece unas garantías a las personas que deseen aportar su granito de arena para subsanar las carencias de los clubes, sino que les permite beneficiarse de una serie de ventajas fiscales. «Gracias a la ley de mecenazgo, podrás recuperar el 80% de tu donativo en tu próxima declaración de la renta», explica el club de atletismo de Sada.

La Fundación Amare Terra se dedica a la promoción de las especialidades deportivas con menor visibilidad y menores recursos, fomentando actividades inclusivas, integradoras y no discriminatorias.