Los comerciantes piden «dar una vuelta» a las ferias de Sada
El 62% de los negocios adheridos a Acesada suben en ventas este verano por el aumento de turistas
La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada, Acesada, ha remitido una carta al Ayuntamiento en la que hace un somero balance de las luces y sombras de la última campaña veraniega. En su misiva, el colectivo informa al Concello de los resultados de una encuesta que hizo a sus socios que ofrece una de cal y otra de arena. De un lado, arroja datos que invitan al optimismo, como el repunte de las ventas en el 62,5% de los negocios por el incremento de turistas. De otra, pone el foco en cuestiones a mejorar, sobre todo en la programación festiva: «El 87,5% dice que las ferias Mariñeira, Modernista y Sada Comercio no fueron beneficiosas para el comercio local y consideran que hay que darle una vuelta para que repercuta más positivamente», informa Acesada.
La asociación vuelve a pedir al Ayuntamiento mejoras en los servicios de limpieza viaria. Los comerciantes de Sada piden además que se preparen campañas de apoyo al comercio y se cuente con ellos para «aportar ideas y soluciones. El colectivo propone al Ejecutivo municipal que den más uso a los tótem de la feria modernista, «ya que fue algo que funcionó y gustó». Los comerciantes reiteran en su carta su disposición a «seguir trabajando conjuntamente para el progreso del tejido empresarial de Sada».
