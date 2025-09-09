La construcción de pisos de protección en Perillo comenzará a inicios de octubre

El Concello de Oleiros anuncia que en los primeros días del mes de octubre comenzará la construcción de los pisos de protección que promueve a través de cooperativas. Las primeras obras en arrancar serán las de Perillo, donde se crearán 21 viviendas.

Para noviembre está previsto el inicio de las obras de Xaz, donde se construirán 94 viviendas. En el primer trimestre de 2026 comenzará la construcción del edificio de Mera, donde se crearán 28 pisos (quedan cuatro disponibles en este momento), apunta el Ayuntamiento.

El Gobierno local asegura que va más allá de sus competencias e incentiva la construcción de pisos de protección «ante la inexistencia de ayudas reales de la Xunta». «Para hacer realidad estos 141 pisos, el Concello hizo efectiva la venta de tres parcelas de propiedad pública por importe total de 1,4 millones de euros», recuerda y señala que las viviendas costarán menos que en el mercado.