Homenaje a profesores de los cursos de verano

La sala de exposiciones temporales de la sede de la Fundación CIEC acoge la muestra Gráfica 1985-2025, 40 años de cursos de verano. Se trata de una exposición con la que el CIEC rinde homenaje al profesorado de las clases estivales. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

