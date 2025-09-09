Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos obras sobre las cantareiras se presentan en Vilaboa

RAC

Culleredo

El Concello de Culleredo organiza la presentación musical de dos nuevas publicaciones que ahondan en la memoria y el reconocimiento de las voces femeninas en la tradición gallega. Será en Villa Melania, en Vilaboa, este viernes, día 12, a las 18.00. Se trata de las obras Cantareiras, de Icía Varela y Xosé Manuel Varela, y Pandeireteiras, de Nerea Gómez, afincada en Vilaboa, Icía Varela y Xosé Manuel Varela.

El acto contará con la presencia de las tres autoras, que compartirán con el público la inspiración y el trabajo que dio forma a estos volúmenes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents