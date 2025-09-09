Dos obras sobre las cantareiras se presentan en Vilaboa
Culleredo
El Concello de Culleredo organiza la presentación musical de dos nuevas publicaciones que ahondan en la memoria y el reconocimiento de las voces femeninas en la tradición gallega. Será en Villa Melania, en Vilaboa, este viernes, día 12, a las 18.00. Se trata de las obras Cantareiras, de Icía Varela y Xosé Manuel Varela, y Pandeireteiras, de Nerea Gómez, afincada en Vilaboa, Icía Varela y Xosé Manuel Varela.
El acto contará con la presencia de las tres autoras, que compartirán con el público la inspiración y el trabajo que dio forma a estos volúmenes.
