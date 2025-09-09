Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oleiros comprará un local para ceder al club de regatas

El Concello de Oleiros anuncia la próxima compra de un local para cederle al club de regatas de Perillo, que le permitirá ampliar y mejor el espacio de almacenaje de sus embarcaciones, además de crear un gimnasio y dar cabida a más socios. El alcalde, Ángel García Seoane, anunció este lunes en la radio que se prevé cerrar la operación en los próximos días.

