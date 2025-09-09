Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP afea a Barral los «deberes sin hacer» en el inicio del curso político

El PP de Betanzos aprovecha el inicio del curso político para recordarle a la alcaldesa, María Barral, los «deberes sin hacer». Los populares incluyen en la lista el presupuesto municipal, el plan general, el plan especial del casco histórico y las mejoras en el mantenimiento de los espacios públicos.

Su portavoz, Cecilia Vázquez, insta además a la regidora socialista a «dialogar con el principal partido de la oposición» y «abandonar la estrategia estéril de confrontación continua con la Xunta».

