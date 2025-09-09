El PP afea a Barral los «deberes sin hacer» en el inicio del curso político
Betanzos
El PP de Betanzos aprovecha el inicio del curso político para recordarle a la alcaldesa, María Barral, los «deberes sin hacer». Los populares incluyen en la lista el presupuesto municipal, el plan general, el plan especial del casco histórico y las mejoras en el mantenimiento de los espacios públicos.
Su portavoz, Cecilia Vázquez, insta además a la regidora socialista a «dialogar con el principal partido de la oposición» y «abandonar la estrategia estéril de confrontación continua con la Xunta».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Solo nueve pisos libres en la promoción con vistas al castillo de Santa Cruz
- Vecinos urgen aceras en la AC-400: «No hay ni arcén en la mayoría de tramos»
- La ruta de los ‘selfies’ en Caión
- La infancia mueve ficha por el patrimonio de Sada
- Dispositivo especial a partir del domingo en A Ribeira de Betanzos por mareas vivas
- Largas colas para conseguir la empanada de Carral
- El juzgado confirma las deficiencias en la obra de la avenida Sada y Contornos
- Los residentes de O Pedrido reclaman mejoras en limpieza