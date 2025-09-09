PP y BNG tumban el crédito para el convenio de Villa Melania de nuevo

El PP y el BNG tumbaron de nuevo en el pleno de este martes la propuesta del Gobierno local de aprobar un expediente de crédito extraordinario para abonar el convenio incumplido por el que se obtuvo el pazo de Villa Melania, en Vilaboa, y su zona verde. Alternativa dos Veciños se abstuvo. Populares y nacionalistas criticaron que el Concello no haya propuesto soluciones en años para cumplir el acuerdo, de 2003 y cuya vulneración se denunció en 2012, señalaron, y exigieron otra propuesta y planificación. El Gobierno local notificará el resultado al juzgado y advierte de que este rechazo a una propuesta para cumplir la sentencia que manda al Ayuntamiento pagar por el convenio 1,244 millones de euros puede «conllevar consecuencias jurídicas tanto para el Concello como para los responsables de la negativa».

El PP y el BNG reclamaron de nuevo a la concejala de Hacienda y Urbanismo, Marta Iglesias, su dimisión, que declinó. Denunciaron la falta de previsión y propuestas del Gobierno local para cumplir el convenio, que preveía la entrega de un terreno edificable a cambio de la finca de Villa Melania, lo que vincularon también a la parálisis en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en los últimos años, y afearon al Ejecutivo municipal la ausencia también de previsión y propuestas para asumir el pago.

«El PP quiere que se pague la sentencia. Lo que no vamos a aceptar es que se haga de esta manera chapucera e irresponsable», aseveró el PP. «Este es el estado de la cuestión porque, como hay precedentes [de pagos por convenios incumplidos], los pufos de Culleredo cotizan», afirmó el BNG. El Gobierno local defendió que «la incorporación de Villa Melania al patrimonio municipal, hace más de 20 años, un verdadero pulmón verde de Vilaboa, ahora hay que pagarla, porque lo contrario sería un enriquecimiento injusto, y se pagará el valor establecido judicialmente».

Unión por aceras en la AC-400

Los grupos sí llegaron a un acuerdo para una declaración institucional en la que piden a la Xunta agilizar y concretar plazos para ejecutar aceras en la carretera AC-400. Instan a la Axencia Galega de Infraestruturas a «elaborar y aprobar con carácter inmediato el proyecto técnico», fijar un calendario para la licitación y ejecución con fondos en los presupuestos de la Xunta de 2026, y que las aceras sean continuas para todo el núcleo.