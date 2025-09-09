Protesta en un colegio de Carral para exigir más profesores especialistas

«En dos años, pasamos de tener dos profesores de Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL) a tener un AL y un PT compartido con el colegio de Tabeaio», explica la vicepresidenta de la ANPA (Asociación de Nais e Pais) Ana Lastra, del colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral, Bea Otero, después de que decenas de familiares y alumnos del centro se concentraran y realizaran una cacerolada en la mañana de este lunes para exigir más horas de atención de estos docentes. Otero añade que en los últimos días se anunció que se preveía también retirar el cuidador que «tiene plaza fija» en el centro y advierte de que, si la Xunta no atiende sus reivindicaciones en dos días, convocarán nuevas protestas, ya «con cortes de carretera y lo que haga falta».

La Xunta asegura que «la dotación del personal del centro está ajustada a las necesidades del alumnado». Precisa que «el especialista en Pedagoxía Terapéutica estará casi la práctica totalidad de su horario en el colegio Vicente Otero Valcárcel, dado que solo hace un apoyo puntual en el colegio de Tabeaio, también en Carral» y que, en cuanto al cuidador, se va a solicitar la intervención del Equipo de Orientación Específica para determinar las necesidades existentes y la respuesta adecuada».

La ANPA, sin embargo, sostiene que el personal especializado resulta insuficiente porque «la Xunta solo tiene en cuenta a niños que tienen reconocida una discapacidad de al menos el 33%, que son tres, pero hay muchos niños, por ejemplo, con TDH, que también necesitan atención y ayuda», apunta Otero. «El año pasado utilizaron el departamento de orientación 69 familias y quedaron niños sin diagnosticar porque ya no quedaban horas», asegura la vicepresidenta de la ANPA. En cuanto al cuidador, explica que se anunció su traslado al instituto para atender a una niña que lo necesita y defiende que se le ponga uno a ella, pero reivindica que el que tenía el colegio con plaza fija se quede y asegura que hay al menos seis pequeños que lo necesitan: tres por dificultades en el control de esfínteres y otros tres, por problemas de movilidad. «Hay una niña que tiene problemas de equilibrio y, si está sentada sola, se va yendo hacia un lado hasta que se cae», describe.

Otero avanza que, si entre hoy y mañana la Xunta no accede a sus peticiones antes del jueves, convocarán una nueva protesta, que será «entre el viernes y el lunes». El PSOE y el BNG han mostrado su apoyo a las reivindicaciones.