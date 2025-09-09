Richard Gere compra una mansión de 10 millones en Oleiros

El actor Richard Gere y su mujer Alejandra Silva han comprado una mansión de 10 millones de euros en el municipio coruñés de Oleiros, según asegura la revista 'Semana'. La publicación adelanta que el actor de películas como Pretty Woman habría adquirido una propiedad "con todo tipo de comodidades" en el entorno de la playa de Santa Cristina, asegurándose unas vistas al mar.

El actor y su mujer dejaron Estados Unidos hace casi un año para mudarse a España. Eligieron Madrid y dentro de ella, una casa en la exclusiva urbanización de La Moraleja. La pareja refuerza su vínculo con el país comprando una casa en la localidad gallega, de donde es originaria Alejandra Silva.

En su mudanza a España, Gere ya ha expresado en varias ocasiones su gusto por Galicia. “Mi mujer viene de un lugar muy especial de España”, explicó en un programa de El objetivo, "Cuando ella habla de Galicia es como si viniera del paraíso de los paraísos, y todo lo bueno parece que viene de allí". En el programa de Ana Pastor, el actor también había señalado que el comunidad es un lugar "muy bonito, muy diferente al sur. Se parece al lugar donde yo crecí porque hay muchos árboles y es muy verde. Me encanta”.