Vecinos denuncian la falta de accesos seguros a una escuela infantil en Celas

Ni aceras, ni arcenes ni pasos de peatones. Nada brinda un mínimo de seguridad a los pequeños que estudian Educación Infantil en la escuela de Vinseira Pequena, una de las incluidas en el CRA (Centro Rural Agrupado) de Culleredo, si pretenden llegar a pie a su aula. Para exigir accesos seguros, familias organizaron este lunes una protesta que consistió en colocar en la carretera marcas blancas con forma de manchas de vaca a modo de original paso de peatones y cruzar la vía a través de ese improvisado y reivindicativo cauce. La iniciativa se enmarca en las protestas de vecinos de Celas, Sueiro y Sésamo para reclamar urgir la ejecución de sendas peatonales en los tramos de la carretera AC-400 que discurren por el término municipal de Culleredo.

Las familias denuncian que el último escalón de la escalera de acceso a la escuela «cae prácticamente encima de la línea blanca del carril de la carretera», que no tiene ni paso de cebra, ni arcenes ni aceras. Inciden en la falta de seguridad que supone caminar por una calzada sin espacio peatonal, sobre todo con niños pequeños.

Moción en el pleno

Las demandas de los vecinos llegarán al pleno de la Corporación municipal de Culleredo este martes. El orden del día incluye una moción en apoyo a las demandas de los residentes en el entorno de la AC-400, que reclaman a la Xunta que agilice y concrete plazos y que aclare en qué tramos de la calzada pretende ejecutar sendas peatonales. Vecinos de núcleos y viviendas próximos a la calzada aseguran que no pueden acudir a pie a servicios básicos próximos a sus viviendas por la inseguridad que supone caminar, en muchas ocasiones, por la calzada, porque en numerosos tramos de la vía, afirman, además de no haber aceras o sendas peatonales, no hay ni arcén.

A pleno de nuevo consignar fondos para un convenio incumplido

La Corporación municipal cullerdense votará de nuevo este martes la propuesta del Gobierno local de consignar 1,3 millones de euros a través de un crédito para pagar, por mandato de una sentencia judicial, por el incumplimiento del convenio urbanístico por el que se obtuvieron, en 2003, los terrenos en los que hoy reposa Villa Melania, en Vilaboa. El Ejecutivo municipal somete la propuesta a votación de nuevo después de que el PP y el BNG votaran en contra y tumbaran el punto en el último pleno. El Gobierno cullerdense envió después de salir rechazada la iniciativa en pleno un comunicado en el que advertía de que la negativa a cumplir una sentencia puede acarrear consecuencias a quienes voten en contra.

