Arteixo adjudica la reforma del parque de Herbales do Río por 474.000 euros

El Ayuntamiento de Arteixo ha adjudicado la reforma del área recreativa de Herbales do Río, en Chamín, por 474.184,88 euros a la empresa Jardinería Arce. El proyecto tiene un plazo de ejecución de diez meses.

La adjudicación llega tras la modificación del plan inicial para cambiar las sendas peatonales, adaptándolas a los terrenos del área y creando rampas para hacerla accesible. Los márgenes del regato de la zona se mantendrán libres, sin un paseo, y se conserva también el estanque.

El nuevo proyecto también concentra los juegos infantiles y en un punto concreto del área para facilitar su accesibilidad. Sobre la pista deportiva, la memoria del plan señala que « no se proyecta una nueva pista deportiva para evitar los grandes movimientos de tierra e impacto visual que generaría». En su lugar, eligen renovar el cierre de la pista existente y su marcaje.

En la explanada anexa a la instalación deportiva se creará un aparcamiento en batería «mejorando el acceso peatonal a la misma». Además, la empresa tendrá que restaurar el lavadero y la fuente existentes en la calle Os Velchos.

El aparcamiento contará con una plaza adaptada, 31 para vehículos ligeros, 5 para motos, 2 para auto caravanas y 20 plazas para bicicletas. En la calle de Os Velchos la zona de estacionamiento contará con nueve plazas adicionales.

Para los accesos al área recreativa se crearán nuevas aceras y se instalará una zona de merendero con mesa adaptada.

Con la finalidad de restaurar la vegetación en la zona, el proyecto también incluye la recuperación del suelo con pradera rústica mediante la plantación de especies como roble, fresno, abedul, tilo y un cerezo japonés «como singularidad». En la zona del regato se dejará la vegetación natural.