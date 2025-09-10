Carral celebra el pleno de la moción de censura en O Espiño

El pleno extraordinario en el que se votará la moción de censura presentada para expulsar de la Alcaldía a Javier Gestal, de Alternativa dos Veciños, y devolverla a José Luis Fernández Mouriño, del PP, se celebra este miércoles a las 12.00 en el pabellón de O Espiño, en Paleo. Tanto miembros del partido de la margarita como populares han difundido por diversas vías mensajes en los que llaman a asistir a la sesión plenaria en apoyo a los integrantes de uno y otro bando.

La moción fue presentada por los cinco concejales del PP y los dos no adscritos, exediles del Gobierno de Alternativa, que suman mayoría absoluta por lo que, salvo sorpresa, saldrá adelante. Los firmantes defendieron la iniciativa para «una regeneración política y social necesaria» y Alternativa la calificó de «alta traición» y de «compra de gorrinos» por parte del PP.