Denuncian el colapso del juzgado de Betanzos

El sindicato Alternativas na Xustiza (AXG) denuncia una situación «caótica» en el Tribunal de Instancia de Betanzos, que vincula con falta de personal. En un comunicado, explica que llevan más de un año advirtiendo que «la nueva estructura judicial implantada por la Xunta de Galicia, que significó la desaparición de los juzgados y la creación de los Tribunales de Instancia en las villas, no era nada más que un cambio cosmético que no se basaba en ningún estudio de cargas de trabajo ni de personal».

En concreto, apunta a Betanzos como «uno de los ejemplos más evidentes» de esta problemática, donde el Ejecutivo autonómico «no tuvo en cuenta las cargas de trabajo que arrastraban los antiguos juzgados» y el número de procedimientos, ejecuciones y escritos pendientes que, añade, «no paran de crecer año a año».

El sindicato denuncia que no se haya creado «ninguna plaza más en el Tribunal de Instancia»: «Lo único que hizo fue cambiar de nombre, cuando las cargas de trabajo lo justificaban sobradamente», lamenta. Alternativas na Xustiza afirma que en el primer semestre del año 2024 había 2904 procedimientos pendientes y en el primer trimestre de este año ascienden ya a 3.694. Un incremento similar al registrado en las ejecuciones, de las 3.819 pendientes en el primer semestre de 2024 a las 4.021 del segundo semestre de 2025. «La entrada de procedimientos civiles no para de aumentar, en todo el 2024 se registraron 4.153 y teniendo en cuenta los datos del primer semestre de 2025, el año finalizará con 4.794», vaticinan desde el sindicato.

Alternativa na Xustiza afirma que pese al incremento de los procedimientos pendientes, el juzgado dispone de menos personal para tramitar los asuntos y las ejecuciones. «Ahora hay dos trabajadores que pasan a trabajar en el Rexistro Civil, uno en exclusividad y otro compatibiliza con el tribunal de instancia», apuntan en un comunicado remitido a los medios en el que critica la decisión de la Dirección Xeral de Xustiza de no cubrir cinco plazas vacantes desde el mes de junio.