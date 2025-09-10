Un hombre fallece en Aranga por un incendio en una vivienda deshabitada

Un hombre ha muerto este miércoles por un incendio en una vivienda deshabitada en el concello coruñés de Aranga, ha informado hoy el 112 Galicia. Según la misma fuente, el fuego se originó de madrugada, a las 02:00 horas, en Lugar de Pedramaior.

El hombre se encontraba en el interior de la vivienda, deshabitada, que ardió por completo.

En el operativo han participado el 061, Bomberos de Betanzos, GES de Curtis y Guardia Civil.