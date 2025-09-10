Un hombre fallece en Aranga por un incendio en una vivienda deshabitada
Ha ocurrido esta madrugada en el lugar de Pedramaior
EFE
Un hombre ha muerto este miércoles por un incendio en una vivienda deshabitada en el concello coruñés de Aranga, ha informado hoy el 112 Galicia. Según la misma fuente, el fuego se originó de madrugada, a las 02:00 horas, en Lugar de Pedramaior.
El hombre se encontraba en el interior de la vivienda, deshabitada, que ardió por completo.
En el operativo han participado el 061, Bomberos de Betanzos, GES de Curtis y Guardia Civil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Richard Gere compra una mansión de 10 millones en Oleiros
- Solo nueve pisos libres en la promoción con vistas al castillo de Santa Cruz
- Los comerciantes piden «dar una vuelta» a las ferias de Sada
- Vecinos urgen aceras en la AC-400: «No hay ni arcén en la mayoría de tramos»
- El club de atletismo de Sada recurre al mecenazgo para lograr una pista que dé servicio a toda la comarca
- La infancia mueve ficha por el patrimonio de Sada
- Los residentes de O Pedrido reclaman mejoras en limpieza
- «Éxito» en la fiesta de mayores de Betanzos