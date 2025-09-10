Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre fallece en Aranga por un incendio en una vivienda deshabitada

Ha ocurrido esta madrugada en el lugar de Pedramaior

Una ambulancia de emergencias sanitarias del 061.

Una ambulancia de emergencias sanitarias del 061. / EUROPA PRESS - Archivo

EFE

Un hombre ha muerto este miércoles por un incendio en una vivienda deshabitada en el concello coruñés de Aranga, ha informado hoy el 112 Galicia. Según la misma fuente, el fuego se originó de madrugada, a las 02:00 horas, en Lugar de Pedramaior.

El hombre se encontraba en el interior de la vivienda, deshabitada, que ardió por completo.

En el operativo han participado el 061, Bomberos de Betanzos, GES de Curtis y Guardia Civil.

