A Laracha acolle empieza una nueva edición el 1 de octubre

A Laracha empezará una nueva edición de A Laracha acolle el próximo 1 de octubre. El programa centrado en la inclusión social y cultural de los inmigrantes empadronados en el municipio se centrará en el taller de alfabetización, para aprender tanto gallego como castellano, y actividades para fomentar la creación artística y participación cultural. Estas últimas tratarán también temas transversales como el género o la educación.

Los interesados podrán inscribirse en el departamento de Servicios Sociales.