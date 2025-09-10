Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Laracha acolle empieza una nueva edición el 1 de octubre

A Laracha

A Laracha empezará una nueva edición de A Laracha acolle el próximo 1 de octubre. El programa centrado en la inclusión social y cultural de los inmigrantes empadronados en el municipio se centrará en el taller de alfabetización, para aprender tanto gallego como castellano, y actividades para fomentar la creación artística y participación cultural. Estas últimas tratarán también temas transversales como el género o la educación.

Los interesados podrán inscribirse en el departamento de Servicios Sociales.

