A Laracha inicia la obra para el nuevo Edificio Interxeracional

El Concello de A Laracha anuncia que ya están en marcha las obras de rehabilitación integral del edificio de Servizos Múltiples para «transformarlo en una nueva instalación moderna, multifuncional, inclusiva y atractiva para personas de todas las edades, que será denominada Edificio Interxeracional», apunta. El proyecto, concreta, prevé la completa remodelación del inmueble situado en la avenida Doutor López Astray de la capital municipal y que consta de cinco plantas.

Los espacios, detalla el Ayuntamiento, van a ser redistribuidos para optimizarlos, incrementando las superficies y favoreciendo la accesibilidad de personas que presenten dificultades físicas o cognitivas. Gran parte de la inversión irá dirigida a medidas relacionadas con la eficiencia energética. Entre los futuros equipamientos de la nueva infraestructura destaca la creación de aulas digitales y espacios para diversas actividades juveniles. La ejecución del proyecto, a cargo de Ogmios Proyecto, supondrá una inversión de más de 981.000 euros que financiará el Instituto para la Transición Justa.