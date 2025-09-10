Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oleiros ofrece 49 actividades para niños en bibliotecas

Participarán 27 equipos de animación en sesiones de cuentacuentos, magia o talleres

RAC

Oleiros

El Concello de Oleiros organiza para los próximos meses un total de 49 actividades de promoción de la lectura para niños en las bibliotecas municipales. Se desarrollarán entre este mes y noviembre y participarán en ellas 27 equipos de animación que «buscan fomentar la lectura a través del placer, divertirse escuchando cuentos, hacer nuevas lectoras y lectores o consolidar el hábito de la lectura», señala el Ayuntamiento.

Las propuestas serán «lúdicas, atractivas y creativas, específicamente creadas para grupos de 2 a 4 años (cuentacuentos), mayores de 5 (magia o narración de cuentos) y mayores de 6 (talleres de ciencia o malabares). Es imprescindible reservar plaza en la biblioteca en que se desarrolle cada actividad desde 10 días antes de cada fecha en persona, por teléfono o en www.oleiros.org/bibliotecas/inscribete.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents