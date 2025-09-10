Organizan una ruta por los Ancares el 27 de septiembre
Oleiros
El Concello de Oleiros vuelve a organizar rutas por diferentes puntos de Galicia. Este inicio curso el destino elegido serán los Ancares, con un itinerario de subida a Tres Bispos.
Los interesados en participar en la excursión el próximo 27 de septiembre podrán inscribirse en la sede electrónica del Concello a partir del martes 16 de septiembre. El precio de la actividad es de 23 euros.
