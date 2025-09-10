Richard Gere y Alejandra Silva se compran una de las joyas arquitectónicas de la comarca de A Coruña
El actor estadounidense y su mujer, natural de Oleiros, han adquirido el chalé Cervigón, una propiedad con vistas al mar en el entorno de la playa de Santa Cristina, según avanza la revista 'Semana'
Richard Gere y su mujer Alejandra Silva han comprado una casa en Oleiros que es una de las joyas arquitectónicas de la comarca de A Coruña, según avanza la revista Semana, que informa de que el actor estadounidense y su esposa habrían desembolsado unos 10 millones de euros para la adquisición de esta propiedad, situada en la localidad oleirense de Santa Cristina. La finca y la mansión a la que se refiere el semanario es el chalé Cervigón, una construcción de estilo racionalista obra del arquitecto catalán Jordi Tell a mediados de los años treinta del siglo pasado. Está en un promontorio visible desde la playa de Santa Cristina y tiene vistas al mar.
El actor y su mujer dejaron Estados Unidos hace casi un año para mudarse a España. Eligieron Madrid y dentro de ella, una casa en la exclusiva urbanización de La Moraleja. La pareja refuerza su vínculo con el país comprando una casa en la localidad gallega, de donde es originaria Alejandra Silva.
En su mudanza a España, Gere ya ha expresado en varias ocasiones su gusto por Galicia. “Mi mujer viene de un lugar muy especial de España”, explicó en un programa de El objetivo, "Cuando ella habla de Galicia es como si viniera del paraíso de los paraísos, y todo lo bueno parece que viene de allí". En el programa de Ana Pastor, el actor también había señalado que el comunidad es un lugar "muy bonito, muy diferente al sur. Se parece al lugar donde yo crecí porque hay muchos árboles y es muy verde. Me encanta”.
*EN AMPLIACIÓN
- Richard Gere compra una mansión de 10 millones en Oleiros
- Solo nueve pisos libres en la promoción con vistas al castillo de Santa Cruz
- Los comerciantes piden «dar una vuelta» a las ferias de Sada
- Vecinos urgen aceras en la AC-400: «No hay ni arcén en la mayoría de tramos»
- El club de atletismo de Sada recurre al mecenazgo para lograr una pista que dé servicio a toda la comarca
- La infancia mueve ficha por el patrimonio de Sada
- Los residentes de O Pedrido reclaman mejoras en limpieza
- «Éxito» en la fiesta de mayores de Betanzos