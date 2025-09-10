Tudela, elegido como secretario general del PSOE de Oleiros

Los socialistas oleirenses renuevan el liderazgo con la elección de Francisco Tudela Guerrero (Pachi) como secretario general de la formación.

El PSOE de Oleiros también acogió a nuevos militantes. «En esta Ejecutiva hay un equilibrio de nuevos compañeros que aportan dosis extra de ganas y energía con otros de largo recorrido militante», señaló el partido.