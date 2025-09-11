Betanzos proyecta una pista de pádel cubierta en O Carregal

El Gobierno local de Betanzos elevará hoy a pleno su propuesta de obras con cargo al POS adicional de la Diputación. El Ejecutivo municipal que preside la socialista María Barral prevé construir unas pistas de pádel cubiertas en el entorno de O Carregal. Se trata, defiende, de una actuación «demandada por un amplio colectivo de vecinos que practican este deporte» que «encajaba por las características del proyecto e importe en esta fase del plan de Obras e Servizos».

La nueva instalación deportiva se ubicará en una parcela próxima a la piscina exterior del complejo de O Carregal. El presupuesto de la obra ronda los 150.000 euros. El Concello detalla que las dos instalaciones funcionarán de forma independiente, por lo que se creará un nuevo acceso para la pista de pádel y se construirá un vallado que impida el acceso de los usuarios al vaso de la piscina. Los vestuarios serán compartidos.

El proyecto prevé la construcción de la pista con una losa de hormigón sobre la que se asentará la estructura metálica que soportará la cubierta y el vallado perimetral. La pista contará con un sistema de recogida de aguas pluviales e iluminación artificial. El Ejecutivo, en minoría, precisará del apoyo de, al menos, uno de los grupos de la oposición o de los ediles no adscritos.

El Gobierno deja sin plazos otra instalación deportiva largamente demandada: el skatepark. El Concello dispone desde 2021 de un proyecto encargado por el colectivo de skateboarding al arquitecto Daniel Yabar, diseñador del parque de Eirís, entre otros, valorado en cerca de 350.000 euros. El Ejecutivo fía la obra al apoyo de la Xunta tras no lograr fondos Next Generation.

A Laracha dedicará parte del POS a la mejora de la zona deportiva

El pleno de A Laracha dio este miércoles luz verde a las obras a financiar con cargo al POS Adicional. El Concello destinará parte de los 308.700 euros que le corresponden del programa provincial a la mejora de la zona deportiva. Entre otras actuaciones, el Gobierno local que preside el popular José Manuel López Varela prevé reparar las pistas y mejoras en la accesibilidad. Los otros tres proyectos a financiar con cargo a este plan de Obras e Servizos son intervenciones en la red vial que afectarán a los núcleos rurales de A Ponte Martín (parroquia de Torás). A Areosa (Vilaño), Agrela (Lestón) y Borreiros (Soandres).