Un carril de aceleración facilitará la incorporación a la N-651 desde Miño

La Demarcación de Carreteras del Estado ha ejecutado un carril de aceleración para incorporarse a la Nacional-651 en la salida de Miño dirección Betanzos-A Coruña, una alternativa más segura que el Stop que existía hasta el momento, celebra el Ayuntamiento de Miño, que demandó en varias ocasiones mejoras en este punto. El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, que visitó en los últimos días el lugar de los trabajos junto con el concejal de Obras, Francisco Abuín, quiso agradecer «a la Demarcación de Carreteras que atendiese las reiteradas peticiones del Concello, ya que la poca visibilidad que había en el Stop hacía que esta incorporación fuese muy peligrosa».

El nuevo carril de aceleración permitirá a los vehículos acceder a la carretera N-651 de una forma más segura, adaptando la velocidad de forma progresiva a la de la vía a la que se van a incorporar, apuntan desde el Ejecutivo miñense. En los próximos días, cuando las condiciones climatológicas lo permitan, Carreteras ejecutará la señalización horizontal y vertical.