Coirós estrena una actividad de verbena para mayores de 65
Coirós
El Ayuntamiento de Coirós ya ha abierto las inscripciones para las actividades municipales. El nuevo curso trae novedades como actividades de teatro, higiene postural, suelo pélvico, pilates y deportes de raqueta, además de una verbena para mayores de 65 años. Cada dos meses, los participantes en esta actividad podrán ser parte de una actuación musical los jueves de 18.15 a 19.15 horas.
El precio de las actividades será de 18 euros por trimestre para los empadronados, que tendrán preferencia para conseguir plaza.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Richard Gere compra una mansión de 10 millones en Oleiros
- Solo nueve pisos libres en la promoción con vistas al castillo de Santa Cruz
- Los comerciantes piden «dar una vuelta» a las ferias de Sada
- Vecinos urgen aceras en la AC-400: «No hay ni arcén en la mayoría de tramos»
- El club de atletismo de Sada recurre al mecenazgo para lograr una pista que dé servicio a toda la comarca
- La infancia mueve ficha por el patrimonio de Sada
- Carral celebra el pleno de la moción de censura en O Espiño
- Aval judicial a los sueldos y delegaciones del gobierno de la moción de censura de Sada