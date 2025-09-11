Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coirós estrena una actividad de verbena para mayores de 65

RAC

Coirós

El Ayuntamiento de Coirós ya ha abierto las inscripciones para las actividades municipales. El nuevo curso trae novedades como actividades de teatro, higiene postural, suelo pélvico, pilates y deportes de raqueta, además de una verbena para mayores de 65 años. Cada dos meses, los participantes en esta actividad podrán ser parte de una actuación musical los jueves de 18.15 a 19.15 horas.

El precio de las actividades será de 18 euros por trimestre para los empadronados, que tendrán preferencia para conseguir plaza.

